Summerville e Tzolis le idee del tecnico, ma prima le cessioni

La Roma senza un DS lavora comunque per le cessioni entro il 30 giugno. Gasperini spinge per i rinnovi, offerto Tzolis oltre a Summerville.

Il Messaggero (D.Aloisi) – La forza delle idee, quelle con le quali Gasperini vuole portare la Roma il più in alto possibile. Gasp ha voglia di gettare le basi per il futuro, anzi una base per lui già c’è che è quella del nucleo storico che non vuole rivoluzionare ma migliorare. Un’idea che va in contrapposizione con quella della società che dopo il ko con l’Inter aveva annunciata l’ennesima rivoluzione che sembra già essere naufragata. Se da una parte Gian Piero non vorrebbe privarsi di gran parte del gruppo dall’altra il club è al lavoro per sistemare i conti.

Il 30 giugno si avvicina e almeno un big dovrà partire per provare quantomeno ad avvicinarsi agli 80 milioni di plusvalenze, cifra che può essere abbassata con l’eventuale qualificazione in Champions e altri ricavi. I top player a rischio sono. Tante le carte sul tavolo, ma per evitare altri disguidi (citazione di Gasp) bisognerà trovare in fretta un nuovo direttore sportivo.è ancora al suo posto ma ipotizzare un futuro insieme sembra utopia. In pole c’è D’Amico subito dopo Manna, due ds apprezzati ma ancora sotto contratto con le rispettive squadre quindi per il momento difficilmente trattabili.

Capitolo mercato in entrata: i fari sono come sempre puntati sull’attacco. Malen è la certezza e proprio dall’agenzia che ne cura gli interessi potrebbero arrivare altri colpi. Oltre a Summerville del West Ham è stato offerto Tzolis. Ala sinistra del Brugge valutato circa 30 milioni. Un sondaggio era stato già effettuato la scorsa estate ed è un nome che può tornare di moda. Fari puntati anche su Alajbegovic, stellina del Bayer Leverkusen seguita anche da Inter e Napoli che è davanti in questa corsa.