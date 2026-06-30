Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar

La Juventus offre 40 milioni per Svilar. La Roma e il calciatore hanno fatto muro fino a ieri, ma le scadenze legate al settlement agreement cambiano le cose.

Come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Juventus alla ricerca di un portiere starebbe trovando difficoltà nelle operazioni Martinez e Vicario. Per questo, i bianconeri avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Mile Svilar, ma senza ricevere segnali di apertura.

Juve-Svilar, gli sviluppi