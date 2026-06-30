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Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar

La Juventus offre 40 milioni per Svilar. La Roma e il calciatore hanno fatto muro fino a ieri, ma le scadenze legate al settlement agreement cambiano le cose.

Come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Juventus alla ricerca di un portiere starebbe trovando difficoltà nelle operazioni Martinez e Vicario. Per questo, i bianconeri avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Mile Svilar, ma senza ricevere segnali di apertura.

Juve-Svilar, gli sviluppi

Il Romanista sostiene che la Juventus è disposta a mettere sul piatto 40 milioni di euro. La Roma non era intenzionata fino a ieri a cedere il portiere serbo-belga, ma le difficoltà nel sistemare i conti legati al settlement agreement costringono il club capitolino a rivedere le proprie posizioni. Si attendono quindi sviluppi nelle prossime ore, anche se non c’è grande entusiasmo all’idea di cedere uno dei calciatori più importanti della rosa a una diretta concorrente.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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