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Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa pista complicata: spunta il nome di Aubameyang

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa pista complicata: spunta il nome di Aubameyang

Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita della Roma, con i giallorossi che stanno cercando una destinazione all’ucraino.

L’attaccante ucraino, infatti, già dal primo ritiro giallorosso di Gasperini nella passata stagione, non aveva convinto e ora sembra essere completamente fuori dal progetto giallorosso. Il club negli ultimi giorni sta cercando una soluzione che possa soddisfare tutte le parti, soprattutto dal punto di vista economico.

De Rossi valuta Dovbyk e Aubameyang: per l’ucraino la Roma fissa il prezzo

Al momento, la pista più concreta per Dovbyk sembra portare alla Spagna. Sul centravanti ci sarebbe l’interesse del Betis. Finora, però, non si registrano passi concreti. Nelle ultime ore era emersa anche la possibilità Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni alla Roma per un eventuale prestito. La risposta del club giallorosso, però, sarebbe stata chiara: Dovbyk può partire soltanto a titolo definitivo. La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta molto alta dai rossoblù.

Per questo motivo, Daniele De Rossi starebbe valutando altri profili per rinforzare l’attacco. Come riferito da Matteo Moretto, il Genoa avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang del Marsiglia. L’ex Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club francese starebbe valutando soltanto una cessione definitiva.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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