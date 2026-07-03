Il futuro di Artem Dovbyk resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita della Roma, con i giallorossi che stanno cercando una destinazione all’ucraino.

L’attaccante ucraino, infatti, già dal primo ritiro giallorosso di Gasperini nella passata stagione, non aveva convinto e ora sembra essere completamente fuori dal progetto giallorosso. Il club negli ultimi giorni sta cercando una soluzione che possa soddisfare tutte le parti, soprattutto dal punto di vista economico.

De Rossi valuta Dovbyk e Aubameyang: per l’ucraino la Roma fissa il prezzo

Al momento, la pista più concreta persembra portare alla Spagna. Sul centravanti ci sarebbe l’interesse del. Finora, però, non si registrano passi concreti. Nelle ultime ore era emersa anche la possibilità. Secondo quanto riportato da Sky Sport , il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni alla Roma per un eventuale prestito. La risposta del club giallorosso, però, sarebbe stata chiara:La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai, una cifra ritenuta molto alta dai rossoblù.

Per questo motivo, Daniele De Rossi starebbe valutando altri profili per rinforzare l’attacco. Come riferito da Matteo Moretto, il Genoa avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang del Marsiglia. L’ex Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club francese starebbe valutando soltanto una cessione definitiva.