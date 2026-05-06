L’indirizzo di Gasp: sì a tutti i rinnovi. Anche El Shaarawy può restare

Gasperini difende il gruppo e chiede i rinnovi dei contratti in scadenza. Anche per El Shaarawy chance di permanenza.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Panta rei, tutto scorre. Dopo la Fiorentina Gasperini ha difeso la squadra: «Mi dà fastidio che alcuni pensino che questo sia un gruppo da quinto o sesto posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei rinforzi in più magari avrebbero raggiunto traguardi più alti».

A protezione dei giocatori, forse pure di un obiettivo, il quarto posto, che «nessuno ci aveva chiesto». Non passaggi banali, come quando Gasp ha detto «o si va avanti con le mie idee o è meglio che cerchi un altro posto». Il discorso riguarda il mercato: proprio ieri il ds in carica,, era segnalato all’estero per lavorare sulle cessioni.

Ma il tema caldo è soprattutto quello dei rinnovi, intorno al quale la proprietà aveva fatto filtrare idee opposte solo un mese fa. Gasperini oggi chiede i rinnovi di tutti i giocatori in scadenza. Sì, tutti. Anche quello di, con il quale avrebbe avuto in tal senso un colloquio la scorsa settimana.

Tra il tecnico e l’attaccante non sono sempre state rose e fiori, pure in tempi recenti qualche frizione è stata registrata. Ma tutto scorre. Anche Stephan piò sperare, allora. Resta da capire che cosa ne pensa la proprietà. E non solo su di lui.