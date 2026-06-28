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“La Roma non ha comprato nessuno. Greenwood è un sogno. Wesley non partirà”. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul mercato giallorosso

Redazione
Pubblicato 12 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
“La Roma non ha comprato nessuno. Greenwood è un sogno. Wesley non partirà”. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul mercato giallorosso

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale Youtube facendo il punto della situazione sul mercato giallorosso e toccando alcuni temi. Con l’arrivo dei Friedkin sempre più vicino, il mercato romanista entra nel vivo.

Ecco le parole del giornalista italiano:

Mi chiedete spesso del mercato della Roma. Non ci sono novità. La Roma non ha ancora comprato nessuno, vi abbiamo parlato di obiettivi, di sogni, ma nulla di realmente concerto. Greenwood è un sogno. Su Wesley c’è l’Inter, ma Gasp lo vuole trattenere.”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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