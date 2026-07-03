Garnacho infiamma il mercato: il Napoli sfida la Roma, spunta anche il River Plate

Alejandro Garnacho continua ad attirare l’interesse di diversi club in vista della prossima stagione.
Nuovi pretendenti
La corsa ad Alejandro Garnacho si fa sempre più affollata. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, anche il Napoli si è inserito nella lista delle squadre interessate al classe 2004, individuato come possibile rinforzo per le corsie offensive. Sul talento argentino resta vigile anche la Roma, mentre nelle ultime ore si sarebbe mosso anche il River Plate.
Il prezzo fissato dal ChelseaIl Chelsea sarebbe disposto a prendere in considerazione la cessione del giocatore soltanto davanti a un’offerta di circa 40 milioni di sterline, equivalenti a quasi 47 milioni di euro. Alla base della possibile separazione ci sarebbe un clima di crescente insoddisfazione all’interno del club londinese riguardo alla gestione e al rendimento dell’esterno argentino.
Roma in salita
Per la Roma l’operazione si fa decisamente più complessa. Oltre alla valutazione elevata fissata dal Chelsea, l’inserimento del Napoli e l’interesse del River Plate aumentano la concorrenza per Garnacho, rendendo sempre più difficile l’eventuale apertura di una trattativa concreta nelle prossime settimane.