Durante l’ultima gara contro il Pisa, Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo per un problema fisico.

Roma, infortunio Pellegrini: out 4 settimana

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano è stato sottoposto a risonanza magnetica nelle scorse ore per chiarire l’entità dell’infortunio. Gli esami hanno stabilito che se si tratta di una lesione al flessore della coscia destra. Pellegrini non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta.