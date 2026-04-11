Durante l’ultima gara contro il Pisa, Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo per un problema fisico.
Roma, infortunio Pellegrini: out 4 settimana
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano è stato sottoposto a risonanza magnetica nelle scorse ore per chiarire l’entità dell’infortunio. Gli esami hanno stabilito che se si tratta di una lesione al flessore della coscia destra. Pellegrini non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta.Un’assenza pesantissima per la Roma, che perde uno dei suoi uomini più rappresentativi proprio in uno snodo cruciale della stagione. La corsa alla Champions passa anche da questa partita e senza il numero 7 servirà una prova di carattere da parte del gruppo, chiamato a reagire in un momento delicato.