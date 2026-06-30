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Calciomercato Roma, Svilar non si muove: rifiutata l’offerta della Juventus da 40 milioni

Redazione
Pubblicato 12 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Svilar non si muove: rifiutata l’offerta della Juventus da 40 milioni

Niente da fare per la Juventus, Mile Svilar non si muove da Roma, respinto l’interesse dei bianconeri.

Dalla giornata di ieri, erano fuoriuscite diverse voci che vedevano la Juventus spingere per arrivare al portiere giallorosso, sfruttando anche la necessità di vendere entro la giornata di oggi della squadra capitolina. Mile Svilar, però, non andrà via e rimane al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Roma, rifiutati i 40 milioni per Svilar

Come raccontato da Peppe Lomonaco, non esiste alcuna possibilità che la Roma prenda in considerazione l’offerta da 40 milioni da parte del club bianconero. Da Torino, inoltre, come raccolto da Filippo Biafora, non c’è possibilità di incrementare l’offerta ed accontentare le richieste della Roma.

#asr #asroma #Juventus #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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