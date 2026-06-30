Niente da fare per la Juventus, Mile Svilar non si muove da Roma, respinto l’interesse dei bianconeri.
Dalla giornata di ieri, erano fuoriuscite diverse voci che vedevano la Juventus spingere per arrivare al portiere giallorosso, sfruttando anche la necessità di vendere entro la giornata di oggi della squadra capitolina. Mile Svilar, però, non andrà via e rimane al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.
Roma, rifiutati i 40 milioni per Svilar
Come raccontato da Peppe Lomonaco, non esiste alcuna possibilità che la Roma prenda in considerazione l’offerta da 40 milioni da parte del club bianconero. Da Torino, inoltre, come raccolto da Filippo Biafora, non c’è possibilità di incrementare l’offerta ed accontentare le richieste della Roma.