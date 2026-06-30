Oggi, 30 giugno è la data di scadenza per quanto riguarda la questione Settlement Agreement, finita questa giornata la Roma potrà finalmente iniziare a lavorare concretamente su due aspetti cruciali del calciomercato, i rinnovi e i primi acquisti.
L’obiettivo primario del club però, sembrerebbe sistemare la questione rinnovi dei giocatori in scadenza, per poi buttarsi sui primi colpi in entrata.
Dybala e Pellegrini vicini alla firma: si tratta per Mancini e Cristante
Da Dybala a Pellegrini
, sono giorni importanti per definire i primi tasselli che continueranno a far parte della rosa di Gasperini
. Per questi due, il tecnico piemontese è fiducioso che possa arrivare il rinnovo, manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già nel corso della settimana.
Poi l’attenzione si sposterà sugli altri senatori. In particolare su Mancini
e Cristante
. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2027
. E la volontà è quella di prolungare il loro legame con la Roma fino al 2030
. Come riportato da Il Messaggero
, i contatti tra le parti sono avvenuti la scorsa settimana. Un segnale di avvicinamento importante. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per definire gli accordi e chiudere la questione.