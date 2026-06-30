Roma, Malen respinge le proposte saudite: priorità al progetto giallorosso

Donyell Malen ha chiuso il Mondiale senza trovare la via del gol. L’Olanda è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Marocco e l’attaccante non è riuscito a lasciare il segno nel torneo.

La Roma prepara il mercato estivo

Con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma è pronta a intervenire per rinforzare diversi reparti della rosa. Tra le priorità indicate da Gian Piero Gasperini c’è anche l’arrivo di un attaccante capace di alternarsi con Malen o di affiancarlo, garantendo maggiore profondità offensiva durante la stagione.

Dall’Arabia Saudita un tentativo per convincere Malen

Nelle ultime ore il centravanti olandese, reduce dall’eliminazione ai rigori contro il Marocco dopo aver assistito all’intera partita dalla panchina, sarebbe finito nel mirino di un club dell’ArabiaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una società diavrebbe cercato di convincere il giocatore a lasciare laa soli sei mesi dal suo arrivo. L’ex Aston Villa, però, ha scelto di proseguire la propria avventura in giallorosso e ha rifiutato la proposta in proveniente dall’Arabia Saudita.