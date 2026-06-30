ULTIM'ORA
Roma, Malen respinge le proposte saudite: priorità al progetto giallorosso Calciomercato Roma, Salah-Eddine nel mirino del Betis: trattativa in corso La Roma accoglie Orodei: nuova partnership e logo sul kit di allenamento -COMUNICATO Casino online recensiti: bonus, giochi e pagamenti Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar Semaforo Greenwood Niente cessioni: ora via ai rinnovi Il piano Friedkin, i dubbi dell’Uefa L’agente di Soulé non ci sta: “Così restiamo alla Roma” I rinnovi si avvicinano: è la settimana decisiva
CALCIOMERCATO

Roma, Malen respinge le proposte saudite: priorità al progetto giallorosso

Redazione
Pubblicato 36 minuti fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Malen respinge le proposte saudite: priorità al progetto giallorosso

Donyell Malen ha chiuso il Mondiale senza trovare la via del gol. L’Olanda è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Marocco e l’attaccante non è riuscito a lasciare il segno nel torneo.

La Roma prepara il mercato estivo

Con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma è pronta a intervenire per rinforzare diversi reparti della rosa. Tra le priorità indicate da Gian Piero Gasperini c’è anche l’arrivo di un attaccante capace di alternarsi con Malen o di affiancarlo, garantendo maggiore profondità offensiva durante la stagione.

Dall’Arabia Saudita un tentativo per convincere Malen

Nelle ultime ore il centravanti olandese, reduce dall’eliminazione ai rigori contro il Marocco dopo aver assistito all’intera partita dalla panchina, sarebbe finito nel mirino di un club dell’ArabiaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una società di Riad avrebbe cercato di convincere il giocatore a lasciare la Capitale a soli sei mesi dal suo arrivo. L’ex Aston Villa, però, ha scelto di proseguire la propria avventura in giallorosso e ha rifiutato la proposta in proveniente dall’Arabia Saudita.

#asr #asroma #calciomercato #Malen #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182506 articoli

ARTICOLI CORRELATI