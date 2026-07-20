La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco e uno dei nomi più caldi resta quello di Alejandro Garnacho

Secondo quanto riferito da FirenzeViola, in queste ultime ore il nome di Alejandro Garnacho sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Il giocatore, però, ha ribadito nuovamente di essere attratto dal progetto giallorosso ed ha escluso la possibilità di indossare la maglia Viola. Dal canto suo, la Roma sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione ed è pronta a sedersi al tavolo con il Chelsea per trattare.

La posizione del club londinese

La missione per portaresi sta rivelando sempre più complicata. L’argentino non rientra nei piani dimotivo per cui la dirigenza deivorrebbe lasciare andare il suo giocatore a titolo definitivo. Una spesa che la società giallorossa farebbe fatica a sostenere, per questo aveva proposto la possibilità di tesseraresu una formula basata sul prestito.e tutta lavogliono prendersi ancora del tempo per riflettere e cercare di studiare la soluzione giusta per portare il classe 2004 presso la corte di