ULTIM'ORA
Roma, giornata di relax per lo staff: Gasperini, D’Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti Calciomercato Roma, Kumbulla resta in uscite: tre club spagnoli su di lui Calciomercato, trovata l’intesa tra Roma e West Ham per Summerville: le cifre dell’operazione Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo da CT Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera” Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo Abbonamenti, oggi al via la fase 1.2 per confermare il proprio posto Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco
CALCIOMERCATO

Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma

La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco e uno dei nomi più caldi resta quello di Alejandro Garnacho

Secondo quanto riferito da FirenzeViola, in queste ultime ore il nome di Alejandro Garnacho sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Il giocatore, però, ha ribadito nuovamente di essere attratto dal progetto giallorosso ed ha escluso la possibilità di indossare la maglia Viola. Dal canto suo, la Roma sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione ed è pronta a sedersi al tavolo con il Chelsea per trattare.

La posizione del club londinese

La missione per portare Garnacho si sta rivelando sempre più complicata. L’argentino non rientra nei piani di Xabi Alonso, motivo per cui la dirigenza dei Blues vorrebbe lasciare andare il suo giocatore a titolo definitivo. Una spesa che la società giallorossa farebbe fatica a sostenere, per questo aveva proposto la possibilità di tesserare Garnacho su una formula basata sul prestito. D’Amico e tutta la Roma vogliono prendersi ancora del tempo per riflettere e cercare di studiare la soluzione giusta per portare il classe 2004 presso la corte di Gianpiero Gasperini.

#asroma #D'Amicoù #Garnacho #Gasperini #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182570 articoli

ARTICOLI CORRELATI