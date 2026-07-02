Voglia di Champions, Dybala rinnova per un’altra stagione

Pronto il rinnovo di Dybala, che sarà il simbolo del centenario romanista. Una svolta che fa felice Gasperini, primo promotore dell’operazione.
La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Un anno di Joya, un anno in più con i tocchi di classe dell’argentino. È finita come doveva finire: Paulo Dybala ha scelto la Roma, il matrimonio può continuare. Troppo forte il richiamo della Champions, conquistata proprio a Verona all’ultima giornata nel segno del trequartista. Una scelta di cuore in linea con quelle del suo passato in giallorosso. Una Dybala-mania che prosegue sulle frequenze dell’Europa che conta e un “regalo” dei Friedkin a Gian Piero Gasperini che aveva sempre auspicato il lieto fine parlando chiaro a fine stagione. Paulo e il suo entourage hanno definito l’accordo con il ds Tony D’Amico, con l’ultimo ok della proprietà, per un prolungamento di un’altra stagione con ingaggio in sostanza dimezzato: 3 milioni di parte fissa rispetto ai 6 dello stipendio precedente più i bonus legati alle presenze in campo (60.000 euro a partita circa) e agli obiettivi individuali e di squadra.