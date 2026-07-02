Voglia di Champions, Dybala rinnova per un’altra stagione

Pronto il rinnovo di Dybala, che sarà il simbolo del centenario romanista. Una svolta che fa felice Gasperini, primo promotore dell’operazione.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Un anno di Joya, un anno in più con i tocchi di classe dell’argentino. È finita come doveva finire: Paulo Dybala ha scelto la Roma, il matrimonio può continuare. Troppo forte il richiamo della Champions, conquistata proprio a Verona all’ultima giornata nel segno del trequartista. Una scelta di cuore in linea con quelle del suo passato in giallorosso. Una Dybala-mania che prosegue sulle frequenze dell’Europa che conta e un “regalo” dei Friedkin a Gian Piero Gasperini che aveva sempre auspicato il lieto fine parlando chiaro a fine stagione. Paulo e il suo entourage hanno definito l’accordo con il ds Tony D’Amico, con l’ultimo ok della proprietà, per un prolungamento di un’altra stagione con ingaggio in sostanza dimezzato: 3 milioni di parte fissa rispetto ai 6 dello stipendio precedente più i bonus legati alle presenze in campo (60.000 euro a partita circa) e agli obiettivi individuali e di squadra.

Gli altri rinnovi dopo Dybala

Mentre una casella importante per la prossima stagione si riempie nel modo migliore, laresta in attesa di definire anche il rinnovo di Zekie Lorenzo, altri due uomini su cui Gasp ripone massima fiducia. Per l’esterno turco si lavora sui dettagli di un triennale da poco meno di 3 milioni a stagione, che sarà ammorbidito anche dal Decreto Crescita ancora in atto. Anche in questo caso l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore, al pari di quelli di Bryane Gianluca. I due senatori hanno il contratto in scadenza 2027, ma il prolungamento (fino al 2030) era già nei programmi. Infine,: l’ex capitano vuole restare enon ha dubbi sul suo futuro. Servirà un incontro con il suo entourage per trovare la quadra circa la durata e le cifre del nuovo contratto. Ma anche in questo caso si respira forte ottimismo. Lo stesso che filtrava sul fronte Dybala…