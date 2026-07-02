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Piano Gasperini per la Roma

Lorenza Suriano
Pubblicato 5 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Piano Gasperini per la Roma

Sono cinque i colpi chiesti da Gasperini: due ali, un laterale, un difensore di piede mancini e un centrocampista di livello se va via Koné.

Il Tempo (L.Pes) – Cinque colpi per sognare. Gasperini ha le idee chiare, anzi, chiarissime. E da tempo. Il tecnico crede fortemente nella conferma di un gruppo forte che ha lavorato con lui già nella scorsa stagione al quale vanno aggiunte delle pedine fondamentali. Tre, in particolare, e in ruoli ben precisi: ali d’attacco ed esterno a tutta fascia. Posizioni scoperte o da migliorare che Gasp ha individuato da diverse settimane. Poi un altro paio di innesti tra centrocampo e difesa, considerando anche possibili partenze. In mediana, qualora andasse via Koné, il rinforzo sarebbe di prima fascia. Per la retroguardia, invece, la richiesta dell’allenatore è di un centrale mancino che possa essere l’alternativa a Hermoso.

Dopo un mese di giugno dedicato alle cessioni ha ufficialmente preso il via la seconda parte del mercato giallorosso. In queste ore, in attesa dell’arrivo dei Friedkin a Trigoria, sono partite le prime riunioni con l’emissario della proprietà e il ds D’Amico che è al lavoro tra rinnovi e operazioni in entrata. In dirittura d’arrivo i nuovi contratti di Celik e Dybala, con l’argentino che dovrebbe firmare per una stagione con possibile opzione di prolungamento in base agli obiettivi. Un po’ di lavoro in più, invece, per Pellegrini che comunque va verso la firma.

Gasperini sogna Greenwood

Sono questi anche i giorni dell’affondo per Greenwood. La Roma e pronta a inviare al Marsiglia un’offerta per l’ala inglese. La richiesta dei francesi resta di oltre 50 milioni ma l’obiettivo è quello di abbassare la quota per il trasferimento forte di un’intesa col calciatore che da tempo parla con club e allenatore, entusiasta della possibilità di avere in rosa il talento del classe 2001. L’OM ha necessità di vendere ancor più dei giallorossi, avendo come prospettiva l’esclusione dalle coppe nella stagione 2027-28 se non riuscisse a rientrare nei parametri.
A proposito di cessioni, a breve dalla Uefa potrebbe arrivare una proroga che riaprirebbe il discorso partenze a Trigoria. A Nyon, infatti, stanno valutando la possibilità di prolungare la scadenza per realizzare plusvalenze utili a rientrare nei paletti. Questo a causa della concomitanza col Mondiale che ha rallentato diversi movimenti di mercato. Intanto ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Romano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto per 5 milioni più bonus.
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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