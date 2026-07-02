Piano Gasperini per la Roma

Sono cinque i colpi chiesti da Gasperini: due ali, un laterale, un difensore di piede mancini e un centrocampista di livello se va via Koné.
Il Tempo (L.Pes) – Cinque colpi per sognare. Gasperini ha le idee chiare, anzi, chiarissime. E da tempo. Il tecnico crede fortemente nella conferma di un gruppo forte che ha lavorato con lui già nella scorsa stagione al quale vanno aggiunte delle pedine fondamentali. Tre, in particolare, e in ruoli ben precisi: ali d’attacco ed esterno a tutta fascia. Posizioni scoperte o da migliorare che Gasp ha individuato da diverse settimane. Poi un altro paio di innesti tra centrocampo e difesa, considerando anche possibili partenze. In mediana, qualora andasse via Koné, il rinforzo sarebbe di prima fascia. Per la retroguardia, invece, la richiesta dell’allenatore è di un centrale mancino che possa essere l’alternativa a Hermoso.Dopo un mese di giugno dedicato alle cessioni ha ufficialmente preso il via la seconda parte del mercato giallorosso. In queste ore, in attesa dell’arrivo dei Friedkin a Trigoria, sono partite le prime riunioni con l’emissario della proprietà e il ds D’Amico che è al lavoro tra rinnovi e operazioni in entrata. In dirittura d’arrivo i nuovi contratti di Celik e Dybala, con l’argentino che dovrebbe firmare per una stagione con possibile opzione di prolungamento in base agli obiettivi. Un po’ di lavoro in più, invece, per Pellegrini che comunque va verso la firma.