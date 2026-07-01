Roma, Dybala verso il rinnovo: cresce l’ottimismo, firma sempre più vicina

Proseguono i contatti tra il club giallorosso e l’entourage dell’argentino: l’intesa definitiva sarebbe ormai a un passo

La permanenza di Paulo Dybala alla Roma appare sempre più probabile. Nonostante dal 1° luglio il precedente contratto dell’attaccante argentino sia formalmente scaduto, le trattative tra le parti stanno procedendo nella giusta direzione e lasciano trasparire grande fiducia per una conclusione positiva.

Accordo vicino alla definizione

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il clima tra la Roma e l’entourage del numero 21 è estremamente positivo. Nelle ultime ore sarebbero andati in scena nuovi contatti che hanno ulteriormente avvicinato le parti. L’intesa per il rinnovo viene ormai considerata nelle fasi finali e, salvo sorprese, Dybala continuerà a vestire la maglia giallorossa anche nelle prossime stagioni.

La società punta così aconfermando la volontà di costruire il nuovo progetto tecnico anche attorno al talento argentino.