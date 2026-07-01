ULTIM'ORA
Roma-Calafiori, accordo vicino con il Basilea: intesa sulla futura rivendita, si chiudono i dettagli Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria Roma, Salah-Eddine torna a Trigoria: il PSV saluta il calciatore Roma, dopo 53 anni si chiude un’era: il commovente saluto a Bruno Conti FIGC, Malagò accelera: “CT e direttore tecnico entro una settimana”. Su Maldini non si sbilancia Calciomercato Roma, offerti 5 milioni d’ingaggio a Greenwood: il giocatore riflette Calciomercato Roma, Reynolds vicino al Rennes: i giallorossi potrebbero incassare dalla percentuale di rivendita Di Francesco: “Peccato per il secondo anno alla Roma perché avevo mollato sotto il peso delle pressioni” Calciomercato Roma, resiste ancora l’ipotesi Summerville: il West Ham fissa il prezzo UFFICIALE – Romano al Cagliari, il comunicato della Roma
CALCIOMERCATO

Roma, Dybala verso il rinnovo: cresce l’ottimismo, firma sempre più vicina

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Dybala verso il rinnovo: cresce l’ottimismo, firma sempre più vicina

Proseguono i contatti tra il club giallorosso e l’entourage dell’argentino: l’intesa definitiva sarebbe ormai a un passo

La permanenza di Paulo Dybala alla Roma appare sempre più probabile. Nonostante dal 1° luglio il precedente contratto dell’attaccante argentino sia formalmente scaduto, le trattative tra le parti stanno procedendo nella giusta direzione e lasciano trasparire grande fiducia per una conclusione positiva.

Accordo vicino alla definizione

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il clima tra la Roma e l’entourage del numero 21 è estremamente positivo. Nelle ultime ore sarebbero andati in scena nuovi contatti che hanno ulteriormente avvicinato le parti. L’intesa per il rinnovo viene ormai considerata nelle fasi finali e, salvo sorprese, Dybala continuerà a vestire la maglia giallorossa anche nelle prossime stagioni.

La società punta così a blindare uno dei giocatori di maggiore qualità della rosa, confermando la volontà di costruire il nuovo progetto tecnico anche attorno al talento argentino.

#asr #ASROAMA #Dyba #Dybala #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182531 articoli

ARTICOLI CORRELATI