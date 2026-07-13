Il ritiro della Roma è iniziato con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Paulo Dybala, ma i giallorossi devono ancora chiudere il colpo in attacco per rinforzarsi e i nomi sono molteplici.

In queste ore tutti i calciatori giallorossi, ad eccezione dei nazionali, stanno solcando le porte di Trigoria per tornare ad allenarsi sotto la direzione di Gian Piero Gasperini. Volti nuovi però non se ne sono visti. Ma il tecnico piemontese, proprio in mattinata, ha rassicurato i tifosi romanisti, assicurando che il mercato dei giallorossi praticamente inizierà oggi.

Assalto dell’Atalanta per Alajbegovic