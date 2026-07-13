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Calciomercato Roma, Atalanta pronta all’assalto per Alajbegovic: giallorossi mai veramente in corsa per il bosniaco

Matias Ndiaye
Pubblicato 7 ore fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Atalanta pronta all’assalto per Alajbegovic: giallorossi mai veramente in corsa per il bosniaco

Il ritiro della Roma è iniziato con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Paulo Dybala, ma i giallorossi devono ancora chiudere il colpo in attacco per rinforzarsi e i nomi sono molteplici.

In queste ore tutti i calciatori giallorossi, ad eccezione dei nazionali, stanno solcando le porte di Trigoria per tornare ad allenarsi sotto la direzione di Gian Piero Gasperini. Volti nuovi però non se ne sono visti. Ma il tecnico piemontese, proprio in mattinata, ha rassicurato i tifosi romanisti, assicurando che il mercato dei giallorossi praticamente inizierà oggi.

Assalto dell’Atalanta per Alajbegovic

Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà tramite la sua pagina X, l’Atalanta potrebbe aumentare l’offerta per un vecchio obiettivo della Roma: Kerim Alajbegovic. Il giocatore bosniaco è stato accostato ai giallorossi nel corso delle ultime settimane, anche se viene messo in evidenza che il club non è mai stato davvero in corsa.
#asr #asroma #Atalanta #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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