Dybala, festa rinnovo: “Lo volevamo tutti”

Firmato e ufficializzato il rinnovo di Dybala fino al 2027. L’argentino ieri si è allenato subito agli ordini di Gasperini, che ha spinto per riaverlo.

Il Tempo (G.Turchetti) – Ancora un anno di Joya, il quinto in maglia giallorossa. La Roma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dybala, che si è legato al club capitolino fino al 30 giugno 2027. L’ingaggio che percepirà l’attaccante argentino sarà inferiore a tre milioni come parte fissa, a cui vanno aggiunti i bonus. Nel contratto, inoltre, non è prevista alcuna opzione per il prolungamento per un’ulteriore stagione. Soddisfatto, dunque, uno dei primi desideri di Gasperini, che aveva richiesto a gran voce la conferma della Joya.

Dybala e gli altri rinnovi

Ieri mattina, il numero ventuno giallorosso si è recato a Trigoria ed ha effettuato le visite mediche, mentre nel pomeriggio, dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo, ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di Gasperini. Nonostante il richiamo dell’Argentina, Dybala ha scelto ancora i colori giallorossi. Sabato scorso, appena rientrato in Italia dalle vacanze, non ha mandato nessun messaggio ai tifosi. Ha voluto aspettare il momento più opportuno, il giorno dell’ufficialità.

Sarà confermato anche Celik, nonostante il tentativo di inserimento dell’ultimo secondo della Fiorentina. Il turco, però, è rimasto fedele all’accordo con la Roma e sabato tornerà a disposizione di Gasperini. Serve ancora un po’ di tempo, invece, per la fumata bianca per il rinnovo di Pellegrini, ma la fiducia resta comunque alta. Verso il prolungamento di un anno anche Gollini.

Che ha sempre avuto come priorità la permanenza nella Capitale. «Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e i tifosi – ha ammessoai canali ufficiali del club giallorosso – Sono contento di restare qui per un’altra stagione, di vivere ancora in questa città e in questo Paese. Continuare a difendere la maglia della Roma per me è un privilegio».