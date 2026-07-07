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Calciomercato Roma, il Sunderland si inserisce nella corsa per Soulé: Ghisolfi spinge per riaverlo

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 ora fa il 07/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, il Sunderland si inserisce nella corsa per Soulé: Ghisolfi spinge per riaverlo

Il futuro di Matias Soulé, nonostante la mancata cessione entro il 30 giugno, rimane incerto e diversi club continuano a sondare il nome dell’argentino.

L’argentino, come ha fatto intendere diverse volte con alcuni messaggi social sia da parte sua che dal suo procuratore, non vorrebbe lasciare la Roma, ma se la pista che porta a Mason Greenwood si dovesse concretizzare (stesso ruolo del numero 18), il posto in squadra non sarebbe più una certezza per l’ex Juventus.

Ghisolfi rivuole il suo pupillo

In queste settimane infatti sono stati diversi i sondaggi da parte di squadre europee come: il Borussia Dortmund e lo Stoccarda, ma nelle ultime ore si è mosso concretamente anche il Sunderland. Come riporta Tele Radio Stereo, il club inglese ha messo Matias nel mirino spinto anche dalla volontà di Florent Ghisolfi, l’ex ds giallorosso che lo portò alla Roma due anni fa.

L’argentino potrebbe accettare un trasferimento in Premier League dopo aver rifiutato diverse proposte monstre dal campionato arabo. La sua cessione dipenderà dal mercato in entrata, ma intanto il Sunderland ha chiesto informazioni per comprendere la fattibilità dell’operazione.

#asr #asroma #Roma #sunderland

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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