Il futuro di Matias Soulé, nonostante la mancata cessione entro il 30 giugno, rimane incerto e diversi club continuano a sondare il nome dell’argentino.

L’argentino, come ha fatto intendere diverse volte con alcuni messaggi social sia da parte sua che dal suo procuratore, non vorrebbe lasciare la Roma, ma se la pista che porta a Mason Greenwood si dovesse concretizzare (stesso ruolo del numero 18), il posto in squadra non sarebbe più una certezza per l’ex Juventus.

Ghisolfi rivuole il suo pupillo

In queste settimane infatti sono stati diversi i sondaggi da parte di squadre europee come: ile lo, ma nelle ultime ore si è mosso concretamente anche il. Come riporta Tele Radio Stereo , il club inglese ha messo Matias nel mirino spinto anche dalla volontà di, l’ex ds giallorosso che lo portò alladue anni fa.

L’argentino potrebbe accettare un trasferimento in Premier League dopo aver rifiutato diverse proposte monstre dal campionato arabo. La sua cessione dipenderà dal mercato in entrata, ma intanto il Sunderland ha chiesto informazioni per comprendere la fattibilità dell’operazione.