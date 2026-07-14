Gasperini detta le regole

Gasperini chiede una sferzata sul mercato. Si seguono Garnacho e Moreira. Koné e Soulé rimangono i principali indiziati in uscita.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Adesso basta parole, servono fatti. Gasperini ha scelto il primo giorno della nuova stagione per lanciare il messaggio più forte possibile: la Roma deve cambiare passo, subito. Perché il tempo degli studi e delle riflessioni è finito.

«Da oggi inizia il vero mercato, dobbiamo accelerare per stare al passo delle altre squadre», ha detto a Radio Anch’io sport. Ecco perché Gasp ha indicato anche la figura chiave di questa fase. «Sarà fondamentale la presenza della proprietà perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. Il suo sbarco sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all’entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti (più di 20mila, ndr)».

Gasperini chiama la società

Un invito diretto a Ryan Friedkin, sbarcato ieri nella Capitale, chiamato a dare il via libera alle operazioni sulle quali D’Amico sta lavorando con maggiore intensità: Garnacho e Moreira. L’argentino è ormai ai margini del Chelsea e ieri Xabi Alonso ha confermato che lascerà il club. La Roma vuole sfruttare il momento per anticipare la concorrenza, forte anche della volontà del giocatore di vestire il giallorosso e condividere il campo con Dybala.

Sul tavolo c’è anche Moreira. Il belga appartiene allo Strasburgo, società che condivide la stessa galassia del Chelsea, e proprio questo particolare rende tutt’altro che impossibile immaginare una doppia operazione. La Roma è pronta a investire subito 35 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, per poi chiedere una formula meno pesante nell’immediato (prestito con riscatto) per Garnacho.

Per comprare, però, bisognerà anche vendere. E se Soulé continua a essere seguito da Sunderland e Fulham, è Koné il nome destinato ad animare il mercato internazionale. United e Liverpool osservano con attenzione il centrocampista francese. Il valore di Koné? Non meno di 60 milioni di euro. Anche perché la Roma aspetterà la conclusione del suo Mondiale prima di prendere qualsiasi decisione.