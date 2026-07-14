Gasp chiama i Friedkin. Missione doppio colpo Garnacho e Moreira

Gasperini chiede i Friedkin presenti per accelerare sul mercato. Piacciono Moreira e Garnacho, ma l’argentino non è la prima scelta.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – A vederla bene, più che la nuova Roma sembra quella vecchia. Perché ieri i giallorossi si sono radunati a Trigoria per il via del Gasperini 2.0, ma il tecnico non ha trovato nessun giocatore diverso da quelli che aveva già. Se non quelli di ritorno dai vari prestiti (Kumbulla, Cherubini, Pagano, Reale e Mannini), tutta gente da piazzare altrove.

Ed allora, nonostante una calma apparente, Gasp in cuor suo inizia a vivere anche un pizzico di ansia. E siccome lo scorso anno la Roma ha chiuso terza… «C’è tanta voglia di partire e fare bene – ha detto lui -. Il finale dello scorso anno ci ha lasciato tanto entusiasmo, vogliamo riproporci. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso e stabilizzarci in alto, restando dentro la Champions il più possibile. Se riusciremo a restare su negli anni allora si può puntare allo scudetto».

Si guarda a Garnacho e Moreira

Ecco anche perché Gasperini aspetta con trepidazione i rinforzi. Almeno tre: due trequartisti (uno a sinistra e uno a destra) e un esterno a tutta fascia. Ed ecco anche perché attende lo sbarco dei Friedkin, con Ryan che dovrebbe essere a Trigoria tra oggi e domani. Il mirino di Tony D’Amico resta fisso su due nomi: Diego Moreira e Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, tra l’altro, ieri ha ricevuto il “benservito” da Xabi Alonso, nuovo tecnico del Chelsea.

D’Amico sull’argentino ci sta, anche se sul suo taccuino c’è un mister X che è la vera prima scelta. Nel frattempo, però, il ds lavora anche su di lui, seppur consapevole che il Chelsea voglia aspettare per capire chi si presenterà. Insomma, per l’argentino non sembra un’operazione immediata, anche se la Roma potrebbe decidere di convincere gli inglesi a cederlo in prestito con diritto di riscatto in caso di acquisto contemporaneo di Diego Moreira, magari a cifre anche vicine ai 40 milioni che chiede lo Strasburgo. Club “controllato” proprio dal Chelsea, il che faciliterebbe la maxi-operazione.