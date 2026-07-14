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Calciomercato Roma, incontro con gli agenti di Summerville

Lorenza Suriano
Pubblicato 5 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, incontro con gli agenti di Summerville

La Roma ha in calendario un incontro con gli agenti di Summerville. L’olandese piace molto, ma per ora i costi frenano l’operazione.

Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, in giornata odierna andrà in scena un incontro tra la Roma e l’entourage di Crysencio Summerville. Gli agenti dell’olandese sono in città per la chiusura dell’operazione con la Lazio per Danilho Doekhi, difensore centrale ex Union Berlino, e sono pronti a confrontarsi anche con D’Amico. I giallorossi apprezzano molto l’attaccante classe 2001, il cui nome era sul taccuino romanista già prima del mondiale.

Summerville, gli ostacoli

L’esterno sinistro sembrava già destinato al Manchester United, ma nei giorni scorsi la trattativa si è arenata. Per questo il suo entourage ha deciso di intrattenere nuovi discorsi in giro per l’Europa. Per quanto riguarda la Roma, come detto, c’è estremo gradimento, ma i costi continuano a rappresentare un problema. Il West Ham chiede circa 50 milioni di euro nonostante la retrocessione in Championship, una cifra troppo elevata per il portafoglio dei Friedkin. I colloqui odierni serviranno anche a capire se esiste margine per approfondire il discorso con il club londinese.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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