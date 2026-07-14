Calciomercato Roma, incontro con gli agenti di Summerville

La Roma ha in calendario un incontro con gli agenti di Summerville. L’olandese piace molto, ma per ora i costi frenano l’operazione.
Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, in giornata odierna andrà in scena un incontro tra la Roma e l’entourage di Crysencio Summerville. Gli agenti dell’olandese sono in città per la chiusura dell’operazione con la Lazio per Danilho Doekhi, difensore centrale ex Union Berlino, e sono pronti a confrontarsi anche con D’Amico. I giallorossi apprezzano molto l’attaccante classe 2001, il cui nome era sul taccuino romanista già prima del mondiale.
Summerville, gli ostacoli
L’esterno sinistro sembrava già destinato al Manchester United
, ma nei giorni scorsi la trattativa si è arenata. Per questo il suo entourage ha deciso di intrattenere nuovi discorsi in giro per l’Europa. Per quanto riguarda la Roma
, come detto, c’è estremo gradimento, ma i costi continuano a rappresentare un problema. Il West Ham
chiede circa 50 milioni di euro nonostante la retrocessione in Championship, una cifra troppo elevata per il portafoglio dei Friedkin
. I colloqui odierni serviranno anche a capire se esiste margine per approfondire il discorso con il club londinese.