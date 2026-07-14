Pellegrini tratta, vuole tornare

Pellegrini ieri era assente al raduno della Roma. Lorenzo è attualmente svincolato, ma spera che la trattativa per il rinnovo possa sbloccarsi.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – L’assenza di Lorenzo Pellegrini al primo giorno della nuova stagione ha inevitabilmente lasciato un vuoto. Veder partire la Roma senza uno dei suoi capitani ha fatto effetto a tutti: ai circa 100 tifosi presenti davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini, ai compagni che hanno ritrovato lo spogliatoio senza uno dei suoi punti di riferimento e allo stesso Pellegrini, costretto a vivere da lontano un momento che, da romano e romanista, ha sempre considerato speciale.

Ma, rispetto a poche ore fa, il quadro sta cambiando sensibilmente. La trattativa per il rinnovo ha infatti registrato un passo avanti, grazie anche a Gasperini. I contatti tra la Roma e l’entourage del centrocampista sono continui e stanno portando le parti ad avvicinarsi. Si lavora adesso su un biennale da 2,5 milioni di euro: le parti sono al lavoro per trovare una quadra.

Pellegrini spera di raggiungere presto i compagni

Per Pellegrini intanto non dev’essere stato semplice osservare da lontano l’inizio della nuova stagione. Trigoria è casa sua, il luogo dove è cresciuto, dove è diventato capitano e dove ha costruito gran parte della sua carriera. Restare fuori proprio nel giorno in cui la Roma ha rimesso in moto i motori avrà inevitabilmente avuto un peso emotivo. Allo stesso tempo, però, cresce la speranza che quella lontananza sia soltanto temporanea.

L’obiettivo di tutti è lo stesso: mettere la parola fine a una vicenda che si trascina da settimane e consentire a Pellegrini di tornare quanto prima al centro del progetto. Prima la firma, poi il recupero completo e infine il ritorno in campo agli ordini di Gasperini. Lorenzo aspetta quel momento con impazienza, la Roma pure.