Scossa Gasperini

Gasperini chiede la presenza dei Friedkin per accelerare su mercato. Garnacho, Tresoldi e Moreira gli obiettivi della Roma.

Il Tempo (L.Pes) – Gasp riparte con la scossa. Da ieri la Roma ha ripreso a lavorare sotto il sole cocente di Trigoria per preparare la stagione del centenario e del ritorno in Champions League. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove, dopo le visite mediche, ha svolto il primo allenamento del ritiro alle 18. Ma prima il tecnico, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare di futuro e, soprattutto, di mercato. «l Friedkin arriveranno nelle prossime ore sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate.». Messaggio chiaro e inequivocabile: Gasp chiama Houston.

I nomi di Gasperini per il mercato

Nessuno meglio di lui, per esperienza diretta, sa che la presenza fisica dei Friedkin può cambiare le cose in positivo e chiarire dubbi e contraddizioni. L’operazione Malen di gennaio insegna. L’allenatore di Grugliasco continua a sperare che nessuno dei big parta da qui a fine mese, ma sa bene che un occhio attento ai conti va sempre dato. Soprattutto in relazione al futuro di Koné che tra i migliori della rosa giallorossa è di sicuro quello con più mercato. Il club, dal canto suo, può alzare la richiesta per il cartellino del francese che non è l’unico nome in uscita. Resta infatti sul mercato anche Soulé che piace in Germania.