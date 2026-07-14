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Scossa Gasperini

Lorenza Suriano
Pubblicato 14 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Scossa Gasperini

Gasperini chiede la presenza dei Friedkin per accelerare su mercato. Garnacho, Tresoldi e Moreira gli obiettivi della Roma.

Il Tempo (L.Pes)Gasp riparte con la scossa. Da ieri la Roma ha ripreso a lavorare sotto il sole cocente di Trigoria per preparare la stagione del centenario e del ritorno in Champions League. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove, dopo le visite mediche, ha svolto il primo allenamento del ritiro alle 18. Ma prima il tecnico, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare di futuro e, soprattutto, di mercato. «l Friedkin arriveranno nelle prossime ore sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate.». Messaggio chiaro e inequivocabile: Gasp chiama Houston.

I nomi di Gasperini per il mercato

Nessuno meglio di lui, per esperienza diretta, sa che la presenza fisica dei Friedkin può cambiare le cose in positivo e chiarire dubbi e contraddizioni. L’operazione Malen di gennaio insegna. L’allenatore di Grugliasco continua a sperare che nessuno dei big parta da qui a fine mese, ma sa bene che un occhio attento ai conti va sempre dato. Soprattutto in relazione al futuro di Koné che tra i migliori della rosa giallorossa è di sicuro quello con più mercato. Il club, dal canto suo, può alzare la richiesta per il cartellino del francese che non è l’unico nome in uscita. Resta infatti sul mercato anche Soulé che piace in Germania.
Il ds D’Amico è la lavoro per regalare al tecnico i rinforzi richiesti, soprattutto nel reparto offensivo. Tresoldi resta il primo obiettivo ma serve l’uscita di Dovbyk. La Roma continua nel dialogo con il calciatore e il suo entourage per blindare l’accordo e cercare di abbassare le pretese del Bruges. Resta tra i profili apprezzati anche Garnacho, che però non è l’unico nome tra le ali offensive valutate dalla dirigenza. Occhi puntati anche su Moreira, apprezzato da Gasp già dai tempi dell’Atalanta. Anche in questo caso c’è da limare l’alta richiesta dello Strasburgo che ad oggi pretende oltre 40 milioni per il belga.
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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