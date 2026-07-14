Scossa Gasperini

Gasperini chiede la presenza dei Friedkin per accelerare su mercato. Garnacho, Tresoldi e Moreira gli obiettivi della Roma.
Il Tempo (L.Pes) – Gasp riparte con la scossa. Da ieri la Roma ha ripreso a lavorare sotto il sole cocente di Trigoria per preparare la stagione del centenario e del ritorno in Champions League. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove, dopo le visite mediche, ha svolto il primo allenamento del ritiro alle 18. Ma prima il tecnico, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare di futuro e, soprattutto, di mercato. «l Friedkin arriveranno nelle prossime ore sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate.». Messaggio chiaro e inequivocabile: Gasp chiama Houston.
I nomi di Gasperini per il mercato
Nessuno meglio di lui, per esperienza diretta, sa che la presenza fisica dei Friedkin può cambiare le cose in positivo e chiarire dubbi e contraddizioni. L’operazione Malen di gennaio insegna. L’allenatore di Grugliasco continua a sperare che nessuno dei big parta da qui a fine mese, ma sa bene che un occhio attento ai conti va sempre dato. Soprattutto in relazione al futuro di Koné che tra i migliori della rosa giallorossa è di sicuro quello con più mercato. Il club, dal canto suo, può alzare la richiesta per il cartellino del francese che non è l’unico nome in uscita. Resta infatti sul mercato anche Soulé che piace in Germania.
Il ds D’Amico
è la lavoro per regalare al tecnico i rinforzi richiesti, soprattutto nel reparto offensivo. Tresoldi
resta il primo obiettivo ma serve l’uscita di Dovbyk
. La Roma
continua nel dialogo con il calciatore e il suo entourage per blindare l’accordo e cercare di abbassare le pretese del Bruges. Resta tra i profili apprezzati anche Garnacho
, che però non è l’unico nome tra le ali offensive valutate dalla dirigenza. Occhi puntati anche su Moreira
, apprezzato da Gasp già dai tempi dell’Atalanta. Anche in questo caso c’è da limare l’alta richiesta dello Strasburgo che ad oggi pretende oltre 40 milioni per il belga.