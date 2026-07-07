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Calciomercato Roma, si complica la pista Greenwood: la nuova richiesta dell’inglese

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 ore fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, si complica la pista Greenwood: la nuova richiesta dell’inglese

La trattativa per arrivare a Mason Greenwood continua, ma nonostante il gradimento del giocatore nello sposare il progetto tecnico della Roma, le richieste del Marsiglia e dell’inglese rimangono alte.

Per Gian Piero Gasperini, ormai è risaputo, la priorità è di puntellare il reparto offensivo e il primo nome è quello di Mason Greenwood del Marsiglia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per strappare l’inglese al Marsiglia sono necessari almeno 45 milioni. I giallorossi stanno studiando gli ultimi dettagli prima di presentare l’offerta ufficiale. Con l’inglese, invece, negli ultimi giorni, grazie anche ad una chiamata tra Gasperini e il giocatore,  è stato trovato un accordo di massima sulla base di 4,5 milioni di euro all’anno per 5 stagioni.

Cambia la richiesta di Greenwood

Come riportato da Te la do io Tokyo, però, nella giornata di oggi l’attaccante inglese avrebbe modificato le proprie richieste economiche. Dai 5 milioni di euro di ingaggio inizialmente ipotizzati, la richiesta sarebbe salita a 6 milioni più bonus. Una cifra importante, che al momento rischia di raffreddare i rapporti e di imporre una nuova valutazione interna alla Roma. Il gradimento tecnico non è in discussione e la volontà di Gasperini è quella di avere Greenwood a disposizione, ma l’operazione deve restare dentro parametri economici sostenibili.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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