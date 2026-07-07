La trattativa per arrivare a Mason Greenwood continua, ma nonostante il gradimento del giocatore nello sposare il progetto tecnico della Roma, le richieste del Marsiglia e dell’inglese rimangono alte.
Per Gian Piero Gasperini, ormai è risaputo, la priorità è di puntellare il reparto offensivo e il primo nome è quello di Mason Greenwood del Marsiglia.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per strappare l’inglese al Marsiglia sono necessari almeno 45 milioni. I giallorossi stanno studiando gli ultimi dettagli prima di presentare l’offerta ufficiale. Con l’inglese, invece, negli ultimi giorni, grazie anche ad una chiamata tra Gasperini e il giocatore, è stato trovato un accordo di massima sulla base di 4,5 milioni di euro all’anno per 5 stagioni.