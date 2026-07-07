ESCLUSIVA PR: Greenwood-Roma, dopo il primo NO del Marsiglia c’è un dettaglio che fa sorridere i giallorossi

La trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Mason Greenwood entra nel vivo, ma registra il primo vero ostacolo. Nella tarda serata di ieri il club francese ha infatti respinto la proposta presentata dai giallorossi, pari a 40 milioni di euro più bonus, con pagamento dilazionato in due tranche.

La posizione dell’OM, però, resta chiara: l’obiettivo è monetizzare il più possibile dalla cessione dell’attaccante inglese, con una valutazione che parte da 50 milioni di euro. La sensazione è che il club francese voglia creare una vera e propria asta tra le società interessate.

Nessuno supera quota 45 milioni

Al momento, però, nessuna delle pretendenti avrebbe raggiunto la richiesta economica del Marsiglia. Nessun club, infatti, avrebbe presentato un’offerta superiore ai 45 milioni di euro.

Restano sullo sfondo gli interessamenti provenienti dall’Arabia Saudita, già emersi nei giorni scorsi, mentre anche il Fenerbahce e l’Atletico Madrid seguono la situazione. Proprio il club spagnolo, tuttavia, avrebbe fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare a un’eventuale asta.

La strategia della Roma

La Roma continua a lavorare su più fronti. Oltre ai contatti con il Marsiglia, il club giallorosso starebbe intensificando il dialogo con gli agenti e gli intermediari di Greenwood per favorire una chiusura dell’operazione.

L’obiettivo non è soltanto trovare l’intesa sulla cifra finale, ma anche ottenere una formula di pagamento più sostenibile per le casse della società capitolina.

Filtra ottimismo: Greenwood vuole la Roma

Nonostante il primo rifiuto ricevuto, da Trigoria non trapelano particolare ansia o preoccupazione. Al contrario, l’ambiente giallorosso continua a mostrarsi molto fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione.

La principale ragione di questo ottimismo sarebbe la volontà dello stesso Greenwood, che avrebbe ormai deciso di trasferirsi alla Roma e avrebbe dato il proprio gradimento alla destinazione.

Le prossime ore saranno decisive

La situazione resta comunque in evoluzione. Il Marsiglia continua a non prendere in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, ma la Roma non avrebbe intenzione di mollare.

Nel corso della giornata di oggi la dirigenza giallorossa valuterà la prossima mossa: sul tavolo ci sono due possibili opzioni, aumentare la parte fissa dell’offerta oppure modificare la struttura del pagamento, proponendo un’unica tranche per convincere il club francese.

Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive per capire se la trattativa potrà entrare nella fase conclusiva o se sarà necessario un ulteriore rilancio per arrivare alla fumata bianca.