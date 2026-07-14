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Ryan Friedkin in mattinata a Trigoria

Lorenza Suriano
Pubblicato 4 ore fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ryan Friedkin in mattinata a Trigoria

Gasperini ha chiesto la presenza dei Friedkin per accelerare sul mercato ed è stato accontentato. Ryan ha raggiunto Roma ed è a Trigoria.

Secondo quanto riportano il Corriere dello Sport e Il Romanista, Ryan Friedkin è sbarcato nella capitale nella giornata di ieri e ha raggiunto Trigoria già questa mattina. La sua presenza è fondamentale per dare un’accelerata su diversi tavoli come i rinnovi e il calciomercato in entrata.

Ryan Friedkin a Trigoria come chiesto da Gasperini

Il vice-presidente giallorosso ha così esaudito una richiesta esplicita di Gian Piero Gasperini, abituato a un confronto costante con la proprietà nei suoi anni all’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco ha ribadito a più riprese come la presenza delle alte cariche societarie faciliti e acceleri le tempistiche delle operazioni, un concetto espresso l’ultima volta ieri nell’intervista concessa a Radio Rai.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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