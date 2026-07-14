Ryan Friedkin in mattinata a Trigoria

Gasperini ha chiesto la presenza dei Friedkin per accelerare sul mercato ed è stato accontentato. Ryan ha raggiunto Roma ed è a Trigoria.
Secondo quanto riportano il Corriere dello Sport e Il Romanista, Ryan Friedkin è sbarcato nella capitale nella giornata di ieri e ha raggiunto Trigoria già questa mattina. La sua presenza è fondamentale per dare un’accelerata su diversi tavoli come i rinnovi e il calciomercato in entrata.
Ryan Friedkin a Trigoria come chiesto da Gasperini
Il vice-presidente giallorosso ha così esaudito una richiesta esplicita di Gian Piero Gasperini
, abituato a un confronto costante con la proprietà nei suoi anni all’Atalanta
. Il tecnico di Grugliasco ha ribadito a più riprese come la presenza delle alte cariche societarie faciliti e acceleri le tempistiche delle operazioni, un concetto espresso l’ultima volta ieri nell’intervista concessa a Radio Rai
.