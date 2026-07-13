Il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria comincia a popolarsi.
In queste ore sono diversi i calciatori della Roma che si stanno recando al centro sportivo di Trigoria per dare inizio al ritiro in vista della prossima stagione. Le vacanze sono finite e ora è tempo di iniziare a lavorare. Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio.
Trigoria, c’è anche Wesley
Fino ad ora sono diversi i calciatori arrivati
, come l’uomo mercato Soulé
, o la sorpresa Wesley
, disponibile già da oggi per iniziare il ritiro dopo aver smaltito l’infortunio, oppure l’ormai separato in casa Dovbyk
, in cima alla lista delle cessioni del club. Oltre a questi sono presenti anche alcune certezze dei giallorossi, come il portiere Svilar
o il giovane Pisilli
, pronti a risultare protagonisti anche nella prossima stagione.