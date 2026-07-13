Il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria comincia a popolarsi.

In queste ore sono diversi i calciatori della Roma che si stanno recando al centro sportivo di Trigoria per dare inizio al ritiro in vista della prossima stagione. Le vacanze sono finite e ora è tempo di iniziare a lavorare. Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio.

Trigoria, c’è anche Wesley