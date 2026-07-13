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Trigoria, l’arrivo dei giallorossi: il ritorno di Wesley. Presente anche Dovbyk

Matias Ndiaye
Pubblicato 37 minuti fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, l’arrivo dei giallorossi: il ritorno di Wesley. Presente anche Dovbyk

Il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria comincia a popolarsi.

In queste ore sono diversi i calciatori della Roma che si stanno recando al centro sportivo di Trigoria per dare inizio al ritiro in vista della prossima stagione. Le vacanze sono finite e ora è tempo di iniziare a lavorare. Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio.

Trigoria, c’è anche Wesley

Fino ad ora sono diversi i calciatori arrivati,  come l’uomo mercato Soulé, o la sorpresa Wesley, disponibile già da oggi per iniziare il ritiro dopo aver smaltito l’infortunio, oppure l’ormai separato in casa Dovbyk, in cima alla lista delle cessioni del club. Oltre a questi sono presenti anche alcune certezze dei giallorossi, come il portiere Svilar o il giovane Pisilli, pronti a risultare protagonisti anche nella prossima stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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