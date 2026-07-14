COMUNICATO UFFICIALE – Mattia Scala allenatore della Primavera

Mattia Scala è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera giallorossa. Lo scorso anno ha allenato l’Under 18, mentre nel 2024 ha vinto lo scudetto con l’Under 15.
La Roma ha ufficializzato l’ingaggio, o meglio la promozione, di Scala come allenatore della selezione Primavera. Il 32enne che ha compiuto tutta la trafila da tecnico nelle giovanili giallorosse lo scorso anno ha guidato l’Under 18. Subentra così a Federico Guidi che dopo una sola stagione qualche giorno fa ha risolto il suo contratto con la società.
Mattia Scala, il comunicato
Il tecnico prosegue il suo percorso all’interno del settore giovanile: mister Scala arriva alla Primavera giallorossa dopo aver allenato Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18.
Con l’Under 14 ha vinto un titolo regionale nel 2022, con l’Under 15 uno Scudetto nel 2024. Sotto la sua guida, sono sempre state raggiunte le fasi finali di categoria.
Buon lavoro, Mister!»