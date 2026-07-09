Roma-Totti, nuovo tentativo dei Friedkin: arriva un altro no del Capitano

Il legame tra Francesco Totti e la Roma resta indissolubile, ma il ritorno dell’ex numero 10 in società dovrà ancora attendere.

Il nuovo tentativo

Secondo quanto riportato da Manà Manà Sport, i Friedkin avrebbero riallacciato i contatti con Francesco Totti nel tentativo di riportarlo a Trigoria. Dopo un primo approccio andato a vuoto nei mesi scorsi, la proprietà avrebbe formulato una nuova proposta, ritoccando l’offerta economica e prevedendo un contratto di durata inferiore rispetto alla precedente.

La risposta del Capitano

Il centenario sullo sfondo

Nonostante le modifiche alla proposta, la risposta disarebbe stata ancora una volta negativa. L’ex capitano avrebbe declinato l’invito dei, rinviando ancora il tanto atteso ritorno in società che molti tifosi continuano a sognare.

L’obiettivo della proprietà resta quello di riportare Totti all’interno della struttura dirigenziale della Roma, anche in vista delle celebrazioni per il centenario del club, un appuntamento che la società vorrebbe vivere con le figure più rappresentative della propria storia. Al momento, però, non si registrano passi avanti e il ritorno dello storico numero 10 nella Capitale, almeno nei quadri societari, resta soltanto un’ipotesi.