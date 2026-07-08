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Greenwood-Fenerbahce, il club turco avvisa i tifosi: “Fidatevi solo dei nostri comunicati”

Guido Rufino
Pubblicato 34 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood-Fenerbahce, il club turco avvisa i tifosi: “Fidatevi solo dei nostri comunicati”

Il futuro di Mason Greenwood continua a far discutere il mercato della Roma.

La nota ufficiale

Secondo quanto comunicato dal Fenerbahce attraverso i propri canali ufficiali, la società ha invitato i tifosi a non dare credito alle notizie che non arrivano direttamente dal club. Dopo il primo comunicato dei giorni scorsi, arrivato in seguito alle voci sul blitz dei dirigenti in Francia, la società turca ha ribadito la volontà di comunicare eventuali operazioni solamente a trattative concluse.

Nessuna conferma sul mercato

Numerose notizie e accuse riguardanti il nostro club, che non rispecchiano la verità, sono apparse su alcuni media”, si legge nella nota diffusa dal Fenerbahce. Il club ha poi sottolineato di stare lavorando sul mercato con “un approccio aziendale e scrupoloso”, chiedendo ai propri sostenitori di ignorare indiscrezioni prive di conferme ufficiali.

Greenwood sempre al centro delle voci

Nonostante il comunicato della società turca, le principali fonti di mercato continuano a indicare la trattativa per Greenwood come vicina alla chiusura, con il Fenerbahce pronto ad assicurarsi il talento inglese. La Roma resta spettatrice interessata, dopo aver seguito a lungo il giocatore nella scorsa sessione di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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