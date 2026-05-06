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Roma-Lazio, ancora polemiche sull’orario

Redazione
Pubblicato 5 minuti fa il 06/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Lazio, ancora polemiche sull’orario

Derby Roma-Lazio fissato alle 12.30 tra polemiche e vincoli di calendario. La Lega difende la scelta.

“È un insulto alla Capitale e ai tifosi fissare un derby alle 12.30, con il caldo di domenica 17 maggio”. La sfuriata di Sarri ha riacceso il dibattito, ma non si torna indietro: saranno quelle la data e l’orario. La Lega Serie A avrebbe già voluto anticipare l’ufficialità della 37esima giornata, ma deve aspettare il 12 maggio: la classifica non permette infatti di stabilire ancora con esattezza le sfide che si dovranno giocare in contemporanea con RomaLazio.

Roma-Lazio, il nodo calendario

Al momento, PisaNapoli, ComoParma, GenoaMilan e JuventusFiorentina, in lizza per Europa League e Champions. Ma se, per esempio, nel prossimo turno i biancocelesti dovessero battere l’Inter e la Dea perdere col Diavolo, pure la Conference tornerebbe in ballo, e quindi anche AtalantaBologna finirebbe fra le gare del pranzo. Inoltre, se la Lazio vincesse la Coppa Italia, andrebbe automaticamente in Europa League, spostando ulteriori equilibri in campionato.

La finale ha impedito l’anticipo della stracittadina a sabato, le tv hanno spinto la Lega Serie A a dribblare la proposta alternativa del Viminale di posticiparlo a lunedì 18 alle 18: “Quello dei diritti televisivi è un tema – sottolinea il presidente Ezio SimonelliAlle 12.30 anche in Oriente potranno guardare il nostro campionato”.

Eppure si sapeva da marzo scorso che il derby non si sarebbe più potuto giocare in notturna (per motivi di ordine pubblico); forse andava escluso dal sorteggio nella penultima giornata, sia per la probabile contemporaneità con altre gare che con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico: “Si sapeva da due anni. Il calcio deve rendersi conto che bisogna programmare bene, tenendo conto che a Roma e a Torino ci sono gli Internazionali e le Atp Finals – la chiosa del presidente FITP Angelo BinaghiOrmai il pallone ha tanti appassionati quanto il nostro sport”.

IL MESSAGGERO (Alberto Abbate)

#asr #asroma #Roma-Lazio

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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