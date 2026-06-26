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Soulé tentato dall’Arabia: l’Al-Ahli offre 10 milioni a stagione, Roma in attesa

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Soulé tentato dall’Arabia: l’Al-Ahli offre 10 milioni a stagione, Roma in attesa

Il futuro di Matías Soulé torna a essere uno dei temi più caldi del mercato della Roma.

Offerta monstre dall’Al-Ahli

L’Al Ahli Saudi avrebbe avviato una trattativa avanzata per portare Matías Soulé in Arabia. Il club sarebbe pronto a mettere sul tavolo un ingaggio da circa 10 milioni di euro annui per convincere il giocatore, mentre la Roma valuta il cartellino attorno ai 30 milioni più bonus.

La decisione del giocatore

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il classe 2003 sta riflettendo insieme al proprio entourage sul possibile trasferimento, che rappresenterebbe una svolta significativa nella sua carriera. La proposta economica è di quelle difficili da ignorare, ma resta da capire quale sarà la volontà del calciatore, ancora legato al progetto giallorosso.

Roma in attesa

La società giallorossa osserva l’evolversi della situazione senza forzare i tempi. L’eventuale cessione di Soulé garantirebbe una plusvalenza importante e nuovi margini di manovra sul mercato, ma al momento tutto dipende dalla decisione finale del giocatore, attesa nei prossimi giorni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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