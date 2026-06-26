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Pellegrini-Roma, rinnovo in stand-by: tutto rinviato a luglio

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini-Roma, rinnovo in stand-by: tutto rinviato a luglio

La situazione contrattuale di Lorenzo Pellegrini resta uno dei nodi aperti in casa Roma.

Fase di stallo

La trattativa per il rinnovo tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è attualmente in stand-by. Secondo quanto riportato su X da Checco Oddo Casano, Il contratto del numero 7 è in scadenza al 30 giugno e, nonostante il suo recente rientro a Trigoria, non sono previsti incontri imminenti tra le parti per definire un accordo.

Priorità diverse

La dirigenza giallorossa, al momento, starebbe concentrando energie e risorse su altre operazioni di mercato e sulle esigenze immediate della rosa. Questo ha di fatto rallentato il discorso legato al prolungamento del capitano, che resta sospeso in attesa di sviluppi più concreti.

Rinvio a luglio

La sensazione è che ogni decisione venga posticipata all’inizio del mese prossimo, quando il club potrà tornare a valutare con maggiore calma la posizione del giocatore. Il rinnovo di Pellegrini non è dunque escluso, ma al momento non rappresenta una priorità immediata per la società, impegnata su altri fronti strategici.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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