Pellegrini-Roma, rinnovo in stand-by: tutto rinviato a luglio

La situazione contrattuale di Lorenzo Pellegrini resta uno dei nodi aperti in casa Roma.

Fase di stallo

La trattativa per il rinnovo tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è attualmente in stand-by. Secondo quanto riportato su X da Checco Oddo Casano, Il contratto del numero 7 è in scadenza al 30 giugno e, nonostante il suo recente rientro a Trigoria, non sono previsti incontri imminenti tra le parti per definire un accordo.

Priorità diverse

Rinvio a luglio

La dirigenza giallorossa, al momento, starebbe concentrando. Questo ha di fatto rallentato il discorso legato al prolungamento del capitano, che resta sospeso in attesa di sviluppi più concreti.

La sensazione è che ogni decisione venga posticipata all’inizio del mese prossimo, quando il club potrà tornare a valutare con maggiore calma la posizione del giocatore. Il rinnovo di Pellegrini non è dunque escluso, ma al momento non rappresenta una priorità immediata per la società, impegnata su altri fronti strategici.