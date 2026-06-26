Pellegrini-Roma, rinnovo in stand-by: tutto rinviato a luglio

La situazione contrattuale di Lorenzo Pellegrini resta uno dei nodi aperti in casa Roma.
Fase di stallo
La trattativa per il rinnovo tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è attualmente in stand-by. Secondo quanto riportato su X da Checco Oddo Casano, Il contratto del numero 7 è in scadenza al 30 giugno e, nonostante il suo recente rientro a Trigoria, non sono previsti incontri imminenti tra le parti per definire un accordo.
Priorità diverseLa dirigenza giallorossa, al momento, starebbe concentrando energie e risorse su altre operazioni di mercato e sulle esigenze immediate della rosa. Questo ha di fatto rallentato il discorso legato al prolungamento del capitano, che resta sospeso in attesa di sviluppi più concreti.
Rinvio a luglio
La sensazione è che ogni decisione venga posticipata all’inizio del mese prossimo, quando il club potrà tornare a valutare con maggiore calma la posizione del giocatore. Il rinnovo di Pellegrini non è dunque escluso, ma al momento non rappresenta una priorità immediata per la società, impegnata su altri fronti strategici.