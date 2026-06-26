Il futuro di Manu Koné continua a tenere in movimento il mercato della Roma.

Arsenal, cambio di rotta

L’Arsenal avrebbe momentaneamente abbandonato la pista che porta a Manu Koné. Il club londinese avrebbe infatti presentato un’offerta da circa 60 milioni di sterline per Bruno Guimarães, proposta però respinta dal club proprietario del cartellino. Secondo quanto riportato da The Athletic, nonostante il rifiuto, i Gunners restano pronti a tornare alla carica per il centrocampista del Newcastle.

Chelsea alla finestra

Roma in attesa del mercato

Nel frattempo, resta viva la pista che porta al. Il club londinese continua a monitorare, anche in relazione a possibili movimenti a centrocampo legati al futuro di, il cui eventuale trasferimento alpotrebbe innescare un effetto domino sul mercato europeo.

La Roma resta in una fase di attesa. Il direttore sportivo Tony D’Amico sta lavorando per sbloccare le uscite e definire il futuro del centrocampista francese, consapevole che il tempo stringe in vista della scadenza di fine mese. La sensazione è che ogni decisione possa arrivare solo negli ultimi giorni, in un intreccio ancora tutto da decifrare.