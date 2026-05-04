Sarri dopo Cremonese-Lazio: “Derby alle 12:30? Un insulto”

Sarri interviene dopo la vittoria in rimonta della Lazio contro la Cremonese e commenta anche il possibile derby con la Roma alle 12:30.

Commentando il successo della sua Lazio, corsara in rimonta contro la Cremonese, Maurizio Sarri si è soffermato anche sulla possibile collocazione oraria del match contro la Roma. Il derby della Capitale dovrebbe essere infatti disputato alle 12:30 di domenica 17 maggio. Una scelta legata alla concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia, prevista alle 17 sul Centrale del Foro Italico.

Le parole di Sarri

“Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12:30”.