Hermoso: “Vincendo, la Champions è sempre più fattibile. Questa è una Roma che gioca bene”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Mario Hermoso ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Hermoso

Oggi è arrivato il tuo primo gol e assist in carriera.

“Mi piace giocare qua, tutti i gol che ho fatto con la maglia della Roma li ho fatti in casa e continuo a dare il massimo.”

Come vivrete questa corsa Champions alle ultime partite?

“Vincendo tutte le partite penso sia più facile, ma questa è una Roma che gioca bene, può vincere e continuiamo così.”