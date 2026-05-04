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Hermoso: “Vincendo, la Champions è sempre più fattibile. Questa è una Roma che gioca bene”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Hermoso: “Vincendo, la Champions è sempre più fattibile. Questa è una Roma che gioca bene”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Mario Hermoso ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita

Roma-Fiorentina, parla Hermoso

Oggi è arrivato il tuo primo gol e assist in carriera.

“Mi piace giocare qua, tutti i gol che ho fatto con la maglia della Roma li ho fatti in casa e continuo a dare il massimo.”

Come vivrete questa corsa Champions alle ultime partite?

“Vincendo tutte le partite penso sia più facile, ma questa è una Roma che gioca bene, può vincere e continuiamo così.”

#asr #asroma #Fiorentina #Hermoso #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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