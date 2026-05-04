Cremonese beffata al 92’: la Lazio vince in rimonta allo Zini

La Lazio vince 2-1 in rimonta contro la Cremonese allo Zini: sotto dopo il gol di Bonazzoli, i biancocelesti rimontano con Isaksen e Noslin.
Allo Stadio Giovanni Zini, nella trentacinquesima giornata di Serie A, la Cremonese accarezza per oltre un’ora un successo fondamentale, prima di arrendersi nel finale alla rimonta della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, prossima finalista di Coppa Italia, sale così all’ottavo posto con 51 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 28 e vedono avvicinarsi sempre di più lo spettro della retrocessione: il Lecce quartultimo è infatti a 32.
Lazio corsara allo ZiniDopo il minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, il match si accende al 29’, quando la Cremonese trova il vantaggio. Bonazzoli riceve al limite dell’area e lascia partire un sinistro che sorprende Motta all’ultimo istante.
Al 54’ arriva la risposta biancoceleste: progressione di Tavares, pallone servito orizzontalmente a Noslin e assist per Isaksen, che non sbaglia e firma l’1-1.
Quando il pareggio sembra ormai scritto, nel recupero gli ospiti affondano il colpo. Al 92’, rapido scambio tra Noslin e Dia, poi il sinistro dal limite del numero 14 laziale che batte Audero e realizza l’1-2 finale.