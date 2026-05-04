Scudetto Roma Femminile, ancora festa: passerella all’Olimpico

Le campionesse della Roma Femminile protagoniste anche all’Olimpico: festa con i tifosi e trofeo mostrato durante l’intervallo.

La festa per il terzo scudetto in quattro anni della Roma Femminile non si è fermata al triplice fischio della sfida vinta sabato contro la Ternana al Tre Fontane. Le giallorosse hanno infatti proseguito i festeggiamenti anche all’Olimpico, approfittando della cornice di pubblico presente per la gara tra gli uomini di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina.

Al termine del primo tempo, chiuso con laavanti 3-0, le ragazze guidate dasono scese a bordocampo portando con sé il trofeo appena conquistato. Il pubblico presente sugli spalti ha accolto le campionesse con un tributo più che meritato per una squadra che continua a scrivere pagine importanti nella storia del club capitolino, confermandosi ancora una volta al vertice del calcio femminile italiano.

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