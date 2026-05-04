Pisilli: “Il posto in Champions si deciderà fino all’ultimo. I tifosi li ringrazio perché sono sempre qui in tantissimi”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Nicolò Pisilli ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.
Roma-Fiorentina, parla Pisilli
Migliore in campo oggi. Ti sei accorto dell’Olimpico che ti applaudiva quando c’erano le tue immagini sullo schermo?“Quando sei in campo non ti accordi delle immagini sullo schermo. I tifosi li ringrazio perché sono sempre qui in tantissimi a darci il loro supporto.” L’affetto dei tifosi:
“Ringrazio sempre i tifosi, perché l’affetto che ti danno i tifosi della roma da poche parti lo trovi.”
Quanto c’è di Gasperini in questa concentrazione nelle ultime gare?
“Il mister tiene sempre alta la concentrazione perchè con l’arrivo del caldo e le ultime giornate si può pensare di staccare prima ma non è così. Ieri l’Inter ha vinto lo scudetto, ma la Champions si decide tutto all’ultimo.”