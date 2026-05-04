Pisilli: “Il posto in Champions si deciderà fino all’ultimo. I tifosi li ringrazio perché sono sempre qui in tantissimi”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Nicolò Pisilli ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Pisilli

Migliore in campo oggi. Ti sei accorto dell’Olimpico che ti applaudiva quando c’erano le tue immagini sullo schermo?

“Quando sei in campo non ti accordi delle immagini sullo schermo. I tifosi li ringrazio perché sono sempre qui in tantissimi a darci il loro supporto.”

“Ringrazio sempre i tifosi, perché l’affetto che ti danno i tifosi della roma da poche parti lo trovi.”

Quanto c’è di Gasperini in questa concentrazione nelle ultime gare?

“Il mister tiene sempre alta la concentrazione perchè con l’arrivo del caldo e le ultime giornate si può pensare di staccare prima ma non è così. Ieri l’Inter ha vinto lo scudetto, ma la Champions si decide tutto all’ultimo.”