Fagioli: “Giocare all’Olimpico è sempre una grande emozione”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Niccolò Fagioli ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Fagioli

Dopo che ho fatto la stessa domanda al mister, la faccio a te. Aver saputo del risultato della Cremonese prima della partita ha compromesso la gara?

“Non ne ho idea, per me no. Venire all’Olimpico è sempre una grande emozione. Abbiamo provato a giocare al meglio i primi 10 minuti ma poi abbiamo sbagliato tutto.”

“Sicuramente in una situazione del genere sono cresciuto molto, ed è merito del mister, della società e di tutti. Ora dobbiamo solo fare quel punticino per la salvezza matematica.”