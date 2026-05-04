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Fagioli: “Giocare all’Olimpico è sempre una grande emozione”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Fagioli: “Giocare all’Olimpico è sempre una grande emozione”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Niccolò Fagioli ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita

Roma-Fiorentina, parla Fagioli

Dopo che ho fatto la stessa domanda al mister, la faccio a te. Aver saputo del risultato della Cremonese prima della partita ha compromesso la gara?

“Non ne ho idea, per me no. Venire all’Olimpico è sempre una grande emozione. Abbiamo provato a giocare al meglio i primi 10 minuti ma poi abbiamo sbagliato tutto.”

Stai avendo molte responsabilità in questa stagione complicata.

“Sicuramente in una situazione del genere sono cresciuto molto, ed è merito del mister, della società e di tutti. Ora dobbiamo solo fare quel punticino per la salvezza matematica.”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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