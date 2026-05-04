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Mancini: “La Roma è sempre stata forte. Ranieri? Seguiamo il mister”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mancini: “La Roma è sempre stata forte. Ranieri? Seguiamo il mister”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Gianluca Mancini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita

Roma-Fiorentina, parla Mancini

Cosa pensi del futuro della Roma in ottica Champions?

“Per me la Roma è sempre stata forte, è un gruppo coeso. Abbiamo avuto degli alti e bassi . Adesso che stiamo recuperando giocatori stiamo andando meglio. Ci giocheremo fino alla fine queste ultime 3 partite.”

Come state preparando questo derby?

“Prima della Lazio c’è una partita difficile contro il Parma in un campo in cui molti hanno faticato. Il derby si prepara da solo che sia la prima o una delle ultime, ma c’è ancora tempo.”

Dopo l’addio di Ranieri, come lo avete vissuto dentro lo spogliatoio.

“Il mister Ranieri, come allenatore l’anno scorso e come dirigente ha fatto grandi cose. Lo abbiamo ringraziato molto per ciò che ha fatto, ma noi all’interno dello spogliatoio seguiamo il mister, le cose dirigenziali non ci interessano.”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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