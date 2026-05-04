Mancini: “La Roma è sempre stata forte. Ranieri? Seguiamo il mister”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Gianluca Mancini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Mancini

Cosa pensi del futuro della Roma in ottica Champions?

“Per me la Roma è sempre stata forte, è un gruppo coeso. Abbiamo avuto degli alti e bassi . Adesso che stiamo recuperando giocatori stiamo andando meglio. Ci giocheremo fino alla fine queste ultime 3 partite.”

“Prima della Lazio c’è una partita difficile contro il Parma in un campo in cui molti hanno faticato. Il derby si prepara da solo che sia la prima o una delle ultime, ma c’è ancora tempo.”

Dopo l’addio di Ranieri, come lo avete vissuto dentro lo spogliatoio.

“Il mister Ranieri, come allenatore l’anno scorso e come dirigente ha fatto grandi cose. Lo abbiamo ringraziato molto per ciò che ha fatto, ma noi all’interno dello spogliatoio seguiamo il mister, le cose dirigenziali non ci interessano.”