Gasperini: “Io e la squadra abbiamo sempre creduto alla Champions. Ho trattenuto Pisilli”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Gasperini

Hermoso ci ha detto che questa Roma è bella da vedere, è questo quello che vuole vedere?

“Questo è il nostro obiettivo e ci arriviamo nel modo giusto. Abbiamo recuperato quasi tutti, ci manca giusto Pellegrini, Dovbyk non so se lo avremo, ma abbiamo giocatori di qualità. Ci prepariamo per queste ultime 3 partite.”

“Pisilli ha sempre avuto doti importanti. E’ un ragazzo molto giovane che non aveva una definizione di ruolo, pur avendo buone qualità. E’ un giocatore molto duttile e ha dei grandi mezzi. Devo dire che da dicembre in poi quando si diceva che doveva andar via, poi per fortuna sono riusciti a tenerlo, è cresciuto molto.”

Nel suo progetto futuro si aspetta che ci sia Dybala?

“Questi ragazzi meritano il massimo. Qualcuno dice che questo nucleo è da 5 o 6 posto basta mettergli qualcuno attorno. Paulo purtroppo è stato fuori a lungo per colpa di un menisco, non è ancora quello di prima dell’infortunio e speriamo di riaverlo al meglio per queste ultime gare.”

Ci ha sempre creduto alla Champions?

“Sempre, insieme a tutta la squadra. E’ un obiettivo che ci siamo importi noi, non ce l’ha imposta la società ne la cristica. Sapevamo sin da subito che per dare soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre le aspettative. Essere in questa situazione a tre giornate dalla fine ci da molta energia.”