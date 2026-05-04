ULTIM'ORA
Difesa da Champions: la Roma fa sul serio proprio quando conta Fagioli: “Giocare all’Olimpico è sempre una grande emozione” Trigoria, domani pomeriggio la ripresa in vista della trasferta a Parma Mancini: “La Roma è sempre stata forte. Ranieri? Seguiamo il mister” Vanoli: “Siamo usciti completamente dalla partita dopo aver subito il primo gol” Gasperini: “Io e la squadra abbiamo sempre creduto alla Champions. Ho trattenuto Pisilli” Hermoso: “Vincendo, la Champions è sempre più fattibile. Questa è una Roma che gioca bene” Pisilli: “Il posto in Champions si deciderà fino all’ultimo. I tifosi li ringrazio perché sono sempre qui in tantissimi” Scudetto Roma Femminile, ancora festa: passerella all’Olimpico Serie A, la Roma cala il poker Champions: 4-0 alla Fiorentina, Juve a -1
INTERVISTE
INTERVISTA

Gasperini: “Io e la squadra abbiamo sempre creduto alla Champions. Ho trattenuto Pisilli”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Gasperini: “Io e la squadra abbiamo sempre creduto alla Champions. Ho trattenuto Pisilli”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita

Roma-Fiorentina, parla Gasperini

Hermoso ci ha detto che questa Roma è bella da vedere, è questo quello che vuole vedere?

“Questo è il nostro obiettivo e ci arriviamo nel modo giusto. Abbiamo recuperato quasi tutti, ci manca giusto Pellegrini, Dovbyk non so se lo avremo, ma abbiamo giocatori di qualità. Ci prepariamo per queste ultime 3 partite.”

Pisilli nel pre ci ha detto che cerca di capire al massimo quello che lei vuole da lui, si aspettava questa crescita?

“Pisilli ha sempre avuto doti importanti. E’ un ragazzo molto giovane che non aveva una definizione di ruolo, pur avendo buone qualità. E’ un giocatore molto duttile e ha dei grandi mezzi. Devo dire che da dicembre in poi quando si diceva che doveva andar via, poi per fortuna sono riusciti a tenerlo, è cresciuto molto.”

Nel suo progetto futuro si aspetta che ci sia Dybala?

“Questi ragazzi meritano il massimo. Qualcuno dice che questo nucleo è da 5 o 6 posto basta mettergli qualcuno attorno. Paulo purtroppo è stato fuori a lungo per colpa di un menisco, non è ancora quello di prima dell’infortunio e speriamo di riaverlo al meglio per queste ultime gare.”

Ci ha sempre creduto alla Champions?

“Sempre, insieme a tutta la squadra. E’ un obiettivo che ci siamo importi noi, non ce l’ha imposta la società ne la cristica. Sapevamo sin da subito che per dare soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre le aspettative. Essere in questa situazione a tre giornate dalla fine ci da molta energia.”

#asr #asroma #Fiorentina #Gasperini #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181237 articoli

ARTICOLI CORRELATI