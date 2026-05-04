La Roma stravince contro la Fiorentina e riapre ufficialmente la corsa Champions a tre giornate dalla fine del campionato.
Dopo la grande vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, la squadra di Gasperini mette grande pressione sulle rivali, portandosi a -1 dalla Juventus quarta e a -3 dal Milan terzo.
Domani pomeriggio la ripresa
Gli uomini di Gian Piero Gasperini
sono pronti a tornare subito in campo e l’allenatore ha fissato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria nella giornata di domani pomeriggio, momento in cui inizierà la preparazione in vista della trasferta di Parma
in programma domenica alle ore 18.