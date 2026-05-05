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Difesa da Champions: la Roma fa sul serio proprio quando conta

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Difesa da Champions: la Roma fa sul serio proprio quando conta

Un 4-0 alla Fiorentina riapre tutto: i giallorossi trasformano l’occasione in una candidatura concreta.

La Roma domina e riaccende la corsa Champions

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma non si limita a vincere contro la Fiorentina: sfrutta il momento e si rimette con forza dentro la corsa Champions. In una giornata che chiedeva solo una cosa — approfittare dei passi falsi altrui — i giallorossi rispondono con un 4-0 netto, mai in discussione, chiudendo la partita con autorità e continuità, sulla scia di quanto già visto a Bologna.

Il segnale più forte arriva da dietro: tre gol su quattro portano la firma dei difensori, simbolo di una squadra che cresce come blocco unico e si lascia alle spalle le fragilità delle scorse settimane. La Fiorentina non riesce mai a entrare davvero in partita, travolta da un’intensità e una qualità che raccontano di una Roma finalmente consapevole dei propri mezzi.

Adesso viene il difficile: confermarsi. Tra avversari senza grandi obiettivi e un derby che pesa tantissimo, la Roma ha nelle proprie mani la possibilità di rendere reale una rincorsa che sembrava complicata. I risultati delle altre conteranno, ma questo tipo di prestazioni molto di più: perché quando la Roma gioca così, la Champions smette di essere solo una speranza.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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