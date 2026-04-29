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Stadio Roma, il TAR respinge l’istanza per fermare gli interventi preparatori

Redazione
Pubblicato 25 minuti fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio Roma, il TAR respinge l’istanza per fermare gli interventi preparatori

Il TAR del Lazio ha emesso un nuovo decreto in merito ai lavori nell’area di Pietralata dove sorgerà lo stadio della Roma.

Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, il presidente della Prima Sezione ha respinto l’istanza dei comitati che chiedevano di sospendere tutte le attività preparatorie in corso sul terreno.

Il magistrato respinge l’istanza e la Roma può continuare i lavori

Il magistrato ha chiarito che interventi come la “prosecuzione di interventi di pulizia del sottobosco, movimentazione e preparazione del terreno” non violano il divieto di abbattimento degli alberi già disposto in precedenza. Secondo il tribunale, tali interventi “non possono ritenersi preclusi” in quanto non rientrano nel taglio della vegetazione arborea che rimane invece sospeso fino al prossimo 13 maggio.

Resta dunque confermata la data della Camera di Consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, ma nel frattempo la società potrà procedere con le opere di pulizia e i sondaggi archeologici che non prevedano l’abbattimento di fusti.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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