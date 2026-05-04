Vanoli: “Siamo usciti completamente dalla partita dopo aver subito il primo gol”

Dopo la grande vittoria della Roma contro la Fiorentina, Paolo Vanoli ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Fiorentina, parla Vanoli

Aver saputo del risultato della Cremonese prima della partita potrebbe aver abbassato un po’ la tensione all’interno della squadra?

“Io questo non lo so, ma se lo abbiamo fatto è stato sbagliato. Siamo usciti completamente dalla partita dopo aver subito l’1 a 0 su palla inattiva e lo stiamo facendo spesso ultimamente. Faccio i complimenti alla Roma per la partita. Le partite si possono sbagliare ma adesso abbiamo la partita in casa e dobbiamo rimboccarci le maniche per chiudere il discorso salvezza.”

“Sono contento, sarei stato più contento se avesse fatto gol, perché se lo meritava. Aveva già esordito con me in coppa e ha grande prospettiva. Io ho lavorato con diversi giovani e bisogna avere la pazienza per farli crescere.”

Come valuta la prestazione di Gudmundson in quel ruolo?

“A Gud gli sto chiedendo un sacrificio per fare il trequartista come finto 9. Oggi dovevo aprire gli spazi per portare fuori Ndicka ma lo abbiamo fatto male. Da quando abbiamo cambiato modulo è il giocatore che si è sacrificato di più perché sta facendo l’ala a piede invertito. Contro il Sassuolo ha fatto la sua miglior prestazione ma come ho già detto dobbiamo pensare alla prossima per chiudere la questione salvezza.”