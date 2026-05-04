Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Fiorentina, valevole per la 35esima giornata di campionato.
Pagine Romaniste – I viola sono sempre più vicini alla salvezza, dopo un inizio di stagione molto complicato, e il conseguente cambio di panchina, hanno trovato la quadra che li ha quasi portati a quello che forse, ai blocchi di partenza, era un risultato scontato e minimo: il mantenimento della categoria. I padroni di casa hanno invece, un’occasione ghiottissima. Vincendo questa sera si porterebbero a 64 punti, a -1 dalla Juventus quarta, e a 2 punti, a causa degli scontri diretti sfavorevoli con i bianconeri, dalla Champions League.Un’occasione da non sprecare nel monday-night per Gasperini e i suoi ragazzi. Il tecnico piemontese per approfittare degli scivoloni di Como e Juventus, rispettivamente contro Napoli e Verona, si affida al centrocampo titolare, con il ritorno dal 1′ di Manu Koné.
ROMA-FIORENTINA, DOVE VEDERLA
Roma-Fiorentina sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv.
ARBITRA ZUFFERLI. AL VAR DI PAOLO
Il match contro la Fiorentina, sarà diretto da Zufferli, Rossi-Ceccon ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Rapuano. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Di Bello nel ruolo di AVAR.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Rensch, Koné,El Shaarawy, Venturino, Vaz, Dybala.
All.: Gian Piero Gasperini.
In dubbio:
Diffidati: Mancini.
Squalificati: El Aynaoui.
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini, Zaragoza.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Solomon, Gudmundsson.
A disp.: Christensen, Lezzerini, Rugani, Kouadio, Kospo, Parisi, Fabbian, Mandragora, Fazzini, Braschi.
All.:Paolo Vanoli.
In dubbio:
Diffidati:
Squalificati:
Indisponibili: Piccoli, Fortini, Kean.
Arbitro: Zufferli.
Assistenti: Rossi-Ceccon.
IV UOMO: Rapuano.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Di Bello.
Marcatori: Mancini (R), Wesley (R), Hermoso (R), Pisilli (R).
Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R).
Espulsi:
LIVE – 22:38
1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!
3’ – Occasione per la Fiorentina ma la Roma mette in calcio d’angolo.
9’ – Occasione per la Roma con Manu Koné ma non riesce a trovare il passaggio per Malen, la difesa Viola recupera.
12’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCINI PORTA AVANTI LA ROMA!
16’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL RADDOPPIO CON WESLEY!!!!
24’ – Ammonito Pongracic.
33’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LA ROMA CALA IL TRIS CON HERMOSO
43’ – Si coordina bene Fagioli ma la difesa giallorossa spazza.
45’ – Fine primo tempo!
46’ – Inizia il secondo tempo all’Olimpico!
47’ – Ci prova la Fiorentina ma il pallone si stampa sul palo.
51’ – Occasione per la Roma con Malen che tira forte verso la porta difesa da De Gea ma prima la difesa e poi l’estremo difensore mettono in angolo.
57’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL POKER ROMA CON PISILLI
62’ – Cambio per la Roma, esce dal campo Manu Koné, entra El Shaarawy.
65’ – Ammonito Parisi.
71’ – Cambi per la Roma, escono Soulé e Mancini entrano Ghilardi e Dybala.
74’ – Brivido per la Roma con un cross in mezzo di Dodò, Svilar non blocca bene e rischia l’autogol.
81’ – Ultimi cambi per la Roma, fuori Malen ed Hermoso entrano Vaz e Ziolkowski.
90’ – Due minuti di recupero.
90’ +1 – Ammonito El Shaarawy.
90’ +2 – Finisce il secondo tempo all’Olimpico. La Roma batte la Fiorentina per 4-0!