Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Fiorentina, valevole per la 35esima giornata di campionato.

Pagine Romaniste – I viola sono sempre più vicini alla salvezza, dopo un inizio di stagione molto complicato, e il conseguente cambio di panchina, hanno trovato la quadra che li ha quasi portati a quello che forse, ai blocchi di partenza, era un risultato scontato e minimo: il mantenimento della categoria. I padroni di casa hanno invece, un’occasione ghiottissima. Vincendo questa sera si porterebbero a 64 punti, a -1 dalla Juventus quarta, e a 2 punti, a causa degli scontri diretti sfavorevoli con i bianconeri, dalla Champions League.

ROMA-FIORENTINA, DOVE VEDERLA

Un’occasione da non sprecare nel monday-night pere i suoi ragazzi. Il tecnico piemontese per approfittare degli scivoloni di, rispettivamente contro, si affida al centrocampo titolare, con il

Roma-Fiorentina sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv.

ARBITRA ZUFFERLI. AL VAR DI PAOLO

Il match contro la Fiorentina, sarà diretto da Zufferli, Rossi-Ceccon ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Rapuano. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Di Bello nel ruolo di AVAR.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Rensch, Koné,El Shaarawy, Venturino, Vaz, Dybala.

All.: Gian Piero Gasperini.

In dubbio:

Diffidati: Mancini.

Squalificati: El Aynaoui.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini, Zaragoza.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Solomon, Gudmundsson.

A disp.: Christensen, Lezzerini, Rugani, Kouadio, Kospo, Parisi, Fabbian, Mandragora, Fazzini, Braschi.

All.:Paolo Vanoli.

In dubbio:

Diffidati:

Squalificati:

Indisponibili: Piccoli, Fortini, Kean.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Rossi-Ceccon.

IV UOMO: Rapuano.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Di Bello.

Marcatori: Mancini (R), Wesley (R), Hermoso (R), Pisilli (R).

Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R).

Espulsi:

LIVE – 22:38

1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!

3’ – Occasione per la Fiorentina ma la Roma mette in calcio d’angolo.

9’ – Occasione per la Roma con Manu Koné ma non riesce a trovare il passaggio per Malen, la difesa Viola recupera.

12’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCINI PORTA AVANTI LA ROMA!

16’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL RADDOPPIO CON WESLEY!!!!

24’ – Ammonito Pongracic.

33’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LA ROMA CALA IL TRIS CON HERMOSO

43’ – Si coordina bene Fagioli ma la difesa giallorossa spazza.

45’ – Fine primo tempo!

46’ – Inizia il secondo tempo all’Olimpico!

47’ – Ci prova la Fiorentina ma il pallone si stampa sul palo.

51’ – Occasione per la Roma con Malen che tira forte verso la porta difesa da De Gea ma prima la difesa e poi l’estremo difensore mettono in angolo.

57’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL POKER ROMA CON PISILLI

62’ – Cambio per la Roma, esce dal campo Manu Koné, entra El Shaarawy.

65’ – Ammonito Parisi.

71’ – Cambi per la Roma, escono Soulé e Mancini entrano Ghilardi e Dybala.

74’ – Brivido per la Roma con un cross in mezzo di Dodò, Svilar non blocca bene e rischia l’autogol.

81’ – Ultimi cambi per la Roma, fuori Malen ed Hermoso entrano Vaz e Ziolkowski.

90’ – Due minuti di recupero.

90’ +1 – Ammonito El Shaarawy.

90’ +2 – Finisce il secondo tempo all’Olimpico. La Roma batte la Fiorentina per 4-0!