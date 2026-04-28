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Calciomercato Roma, sirene dalla Premier per Soulé: l’Aston Villa punta l’argentino come post Malen

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, sirene dalla Premier per Soulé: l’Aston Villa punta l’argentino come post Malen

Dopo un lungo stop dovuto ad una pubalgia che l’ha costretto a fermarsi, Matias Soulé sta piano piano tornando in campo e punta a ritrovare la giusta forma per questo finale di stagione. 

Nonostante lo stop che l’ha tenuto ai box per diverse settimane, alcune squadre europee hanno ancora in mente il Soulé della prima parte di stagione, che con i suoi 7 gol era, prima dell’arrivo di Malen il capocannoniere dei giallorossi.

Soulé piace in Premier League

Secondo alcune indiscrezioni, l’interesse più concreto arriva dall’Inghilterra: l’Aston Villa starebbe monitorando con attenzione l’ex bianconero. Al momento la situazione non è ancora entrata in una fase operativa, ma si registrano i primi contatti esplorativi.

Per la Roma, Soulé rappresenta un rinforzo importante, soprattutto in vista del prossimo calciomercato, quando i giallorossi saluteranno diversi attaccanti per scadenze di contratto e fine dei prestiti. Tuttavia, bisognerà capire quali saranno le necessità di bilancio e se verranno presentate delle offerte concrete.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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