Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha parlato dell’organizzazione del derby tra Roma e Lazio in programma nel weekend del 17 /18 maggio.

Intervenuto a margine del convegno “Baby gang, disagio giovanile nichilismo e responsabilità” all’Università Lumsa, il prefetto ha esplicitato alcune problematiche in vista del derby di Roma. Il problema maggiore tra quelli presi in esame è una possibile contemporaneità con la finale degli Interazione di tennis, in programma al Foro Italico in quella stessa domenica.

Giannini: “Ci sono delle riflessioni in atto che hanno diverse variabili”

“Ci sono delle riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra quelle che ci sono: le squadre che saranno coinvolte sugli obiettivi di fine anno. Perché, ad esempio, le squadre in competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare è uno degli spunti di riflessione.”