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Calciomercato Roma, la Roma incassa grazie a Le Fée: la cifra pattuita con il Sunderland

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la Roma incassa grazie a Le Fée: la cifra pattuita con il Sunderland

Arrivano buone notizie per i giallorossi in vista dell’apertura del calciomercato estivo e anche in chiave rientro nei parametri del Fair Play Finanziario.

Come è ormai ben noto a tutti, la Roma entro il 30 giugno dovrà rientrare all’interno dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario, raccogliendo ben 85 milioni. In aiuto ai giallorossi, per risanare questo debito arriva il Sunderland, squadra dell’ex giallorosso Enzo Le Fée

La Roma incassa 6 milioni , proprio grazie all’attuale squadra del centrocampista francese. Con la permanenza ufficiale del Sunderland in Premier League, la Roma incassa i 4 milioni di bonus legati alla salvezza, aggiungendoli ai 2 milioni facili già maturati. In più, la Roma aspetta un 10% in caso di futura vendita del giocatore. 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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