Roma, che Olimpico! 61.307 spettatori per spingere i giallorossi

Roma-Fiorentina, 61.307 spettatori all’Olimpico: ancora una grande cornice per i giallorossi contro la Viola.

Ancora una volta il pubblico di fede romanista risponde presente. Per la sfida tra la Roma e la Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, sono infatti 61.307 gli spettatori presenti all’Olimpico, dato ufficiale che conferma un legame sempre fortissimo. Alla vigilia il club aveva annunciato una presenza di circa 60mila persone sugli spalti.

Nonostante l’appuntamento in un giorno feriale e in orario serale, i sostenitori giallorossi hanno comunque riempito l’impianto per supportare la squadra in una gara cruciale per la corsa europea. Una cornice di grande impatto che ha accompagnato anche l’ottima prestazione dei padroni di casa, avanti 4-0 dopo quasi settanta minuti di gioco grazie a un avvio aggressivo e concreto.

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